İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının “trajik hata” olduğunu öne sürdü.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yetkililer, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce yaralının olduğunu açıkladı.

Saldırı uluslararası alanda kınandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'a karşı savaşı sürdürme sözü verdi.

İsrail parlamentosunda konuşan Netanyahu, İsrail ordusunun Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının “trajik hata” olduğunu söyledi. Netanyahu, “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim" diye devam etti.

İsrail'in sivilleri korumak için “mümkün olan her türlü önlemi” almasının hayati önem taşıdığını söyleyen Netanyahu, İsrail ordusunun çatışmaya dahil olmayanlara zarar vermemek için “ellerinden gelen çabayı” gösterdiklerini vurguladı. Netanyahu saldırının incelendiğini dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi ise Cezayir'in talebi üzerine bugün Refah saldırısını görüşmek üzere acil toplanacak.

BM Genel Sekreteri António Guterres dün yaptığı açıklamada “Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşet sona ermelidir” dedi.

Öte yandan tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail Refah'a yeni askeri saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu, dün gece Refah'ın kuzeyindeki bir evin İsrail tarafından bombalanması sonucu yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerel gazeteciler salı sabahı yeni hava saldırıları ve silah sesleri duyulduğunu bildiriyor.

İsrail pazar günkü saldırıda iki üst düzey Hamas üyesinin hedef alındığını savundu.

Filistin Kızılayı, ölenlerin çoğunun Tel Al-Sultan kampındaki çadırlarda yaşadığını belirtti, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

İsrail ordusu "üst düzey Hamas üyelerinin faaliyet gösterdiği" Refah'taki bir yerleşkeye "hassas mühimmatla" hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hava saldırının yol açtığı yangın nedeniyle sivil kayıplar yaşandığı yönündeki haberleri de kabul eden ordu, olayın “inceleme altında” olduğunu söyledi.

Hassas mühimmat kullanılarak vurulduğu söylenen alan “insani bölge” olarak tanımlanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Refah'taki sahra hastanesinin yaralı akınına uğradığını ve diğer hastanelerin de çok sayıda hasta kabul ettiğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey yetkilileri ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi saldırıyı "katliam” olarak nitelendirdi.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerini yerinden edilmiş insanların çadırlarını “kasıtlı olarak hedef almakla” suçladı.

Fransız haber ajansının (AFP) aktardığına göre Uluslararası Af Örgütü, pazartesi günü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak soruşturmasını talep etti.

-Türkiye'den kınama

Savaş kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın, savaşın sona ermesi ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği ancak Netanyahu'nun bunu reddettiği ifade edildi.

Refah saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle başkentlerden kınama mesajları geliyor.

Katar, saldırının rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren bir arabuluculuk anlaşmasına zarar verebileceğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AB liderleri de İsrail'e, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Refah'taki askeri operasyonların durdurulması kararına uyma çağrısı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Refah'ta siviller için güvenli bölge bulunmadığı mesajını paylaştı ve saldırıdan "büyük öfke" duyduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ortak basın toplantısında İsrail'e çağrı yaptı. Baerbock "Daha fazla insan kamplarda yaşamak zorunda kalması, rehineleri geri getirmeyecek" dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 35 bin 800 Filistinli hayatını kaybetti.