İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal edip savaşı yeniden başlatmasının ardından kendisine yönelik kamuoyu baskısının sürmesi üzerine, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi için "yoğun müzakereler" yürüttüklerini açıkladı.

Hamas'ın arabulucular tarafından sunulan ateşkes ve esir takasına ilişkin yeni bir öneriyi incelediğini duyurmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı.

Maariv gazetesinin aktardığı açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze'deki üç esirin anneleriyle telefon görüşmesi yaptı ve askerlerin geri getirilmesi için bugünlerde yoğun müzakerelerin yürütüldüğü bilgisini verdi.

Netanyahu,"ister canlı ister ölü olsunlar, esirlerin tamamını geri getireceklerini" belirtti.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, arabuluculardan gelen önerinin incelendiği, gerekli istişarelerin ardından en kısa sürede öneriye ilişkin cevabın verileceği aktarılmıştı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri ise Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, arabuluculardan gelen ve direnişin silahsızlandırılmasını öngören öneriyle ilgili olarak, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." açıklamasına bulunmuştu.