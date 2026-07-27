Yangın sezonu geçen yıllara kıyasla çok daha erken başlayan Fransa’da, Gironde’un yanısıra Landes, Var ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar günlerdir sürüyor.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in açıklamasına göre ülkenin güneybatısındaki Gironde’da geçen hafta başlayan yangınlarda 42 bin hektar alan yandı. 2 bin 500’ü aşkın itfaiye eri ve 18 hava aracının müdahalesine rağmen yangın kontrol edilemedi.

Yangınlarda şimdiye dek 250 binden fazla kişi tahliye edildi.

Ülkede yıl başından bu yana 13 bin 566 kez yangın çıktı ve 116 bin hektardan fazla alan yandı. Bu da Paris şehir merkezinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde bir alan demek.

Yüzlerce itfaiyecinin mücadele ettiği bir başka orman yangını da Bordeaux’nun güney komşusu, İspanya sınırına yakın Landes bölgesinde sürüyor. Ancak burada da gece saatlerinde yağan yağmurun etkili olduğu ve koşulların yangınla mücadele için ‘elverişli’ olduğu bildirildi.

Landes Valiliği, buna rağmen durumun değişebileceği ve yangının yeniden etkisini artırabileceği konusunda uyardı.

İspanya’da kayıtlardaki en büyük orman yangını

DW Türkçe’nin aktardığına göre İspanya’daysa başkent Madrid ve çevresiyle Valencia bölgesindeki orman yangınları kontrol edilemiyor. Şimdiye dek 76 bin kişi tahliye edildi, 30 bin kişiye de evinde kalması çağrısı yapıldı.

Madrid’in batısındaki orman yangınından.

Madrid’in batısındaki Avila’nın dağlık, kırsal bölgesinde süren yangında şu ana dek 50 bin hektar alanı küle döndü.

Bu, İspanya’da orman yangınlarının kaydedilmeye başlandığı 1968’den bu yana en büyük orman yangını.

Yıl başından bu yanaysa ülkede toplam 153 bin hektar yandı.

İspanya Ekoloji Bakanı Sara Aagesen salıdan itibaren beklenen yeni sıcak hava dalgasının yangın tehlikesini daha da artırabileceğini söyledi.