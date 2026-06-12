İsrail Başbakanlık Ofisi'nin paylaştığı yazılı açıklamaya göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda mutabık olduklarını iddia etti.

Netanyahu, 30 yıldan fazla süredir İran'ın nükleer programına karşı mücadele ettiğini ileri sürerek, "Bu mücadele olmasaydı, İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu." ifadelerini kullandı.

Kendisi başbakan olduğu sürece İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ileri süren Netanyahu, hayatını bunu önlemeye adadığını savundu.

Netanyahu'nun İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'da ateşkesin de ABD ile İran arasındaki anlaşmaya dahil edileceği yönündeki iddialara değinmemesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı, daha önceki açıklamalarında "İran rejiminin değişeceği", "vekillerine verdiği desteğin kesileceği" ve "balistik füze programının sonlandırılacağı" gibi iddialarda bulunmuştu.