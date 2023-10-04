Nergizli köyünün sevilen insanlarından Hasan Kusetoğullarının ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cenazesi yarın (05.10.2023) İKİNDİ NAMAZINA müteakip Nergisli Köyü Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.