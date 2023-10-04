Nergizli köyünün sevilen insanlarından Hasan Kusetoğullarının ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Cenazesi yarın (05.10.2023) İKİNDİ NAMAZINA müteakip Nergisli Köyü Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Nergizli köyünün sevilen insanlarından Hasan Kusetoğullarının ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Cenazesi yarın (05.10.2023) İKİNDİ NAMAZINA müteakip Nergisli Köyü Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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