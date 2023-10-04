Erhürman: "Halkın talebini yerine getirmek için sokağa çıkacağız" Erhürman: "Halkın talebini yerine getirmek için sokağa çıkacağız"

Nergizli köyünün sevilen insanlarından  Hasan Kusetoğullarının ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cenazesi yarın (05.10.2023) İKİNDİ NAMAZINA müteakip Nergisli Köyü Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.