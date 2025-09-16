Nepal'de sosyal medya yasağı kaynaklı protestolar sonucu yeni başbakan olarak atanan Sushila Karki, geçici hükümete yeni bakanlar atadı.

Güney Asya ülkesinin "ilk kadın başbakanı" olarak göreve başlayan 73 yaşındaki Karki, kabinesinde yeni atamalar gerçekleştirdi.

Buna göre Kalman Gurung Enerji Bakanı, Rameshore Khanal Maliye Bakanı ve Om Prakash Aryal da İçişleri Bakanı olarak atandı.

Gazetecilere konuşan Karki, sorumluluklarını "tamamlamak" ve "gelecek hükümete devretmek" için 6 aylığına bu görevi üstlendiklerini bildirdi.

Karki, "Bu göreve kendi isteğimle gelmedim, sokaklardan Sushila Karki'ye sorumluluk verilmesini talep eden sesler yükseldiği için geldim." dedi.

Sushila Karki, görevleri kapsamında, ülkede "yolsuzluğa son verilmesi, iyi yönetim ve ekonomik eşitlik sağlamak için çalışılması" gerektiğini sözlerine ekledi.

- Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı. Ülkede Mart 2025'te seçimler düzenlenmesi planlanıyor.