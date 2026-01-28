Bilim insanları yeni bir çalışmada, Çin'in orta kesimindeki bir arkeolojik alanda ortaya çıkarılan karmaşık tarih öncesi aletlerin, insan evrimi hakkındaki uzun zamandır süregelen varsayımları altüst ettiğini öne sürüyor.

Çin'in orta kesimindeki Danjiangkou Rezervuar Bölgesi'ndeki Xigou alanında yapılan kazılar, 160 bin ila 72 bin yıl öncesine tarihlenen erken insan atalarının gelişmiş taş aletler kullandığını gösteren kanıtlar ortaya çıkardı.

Bu dönemde Homo longi, Homo juluensis ve muhtemelen bizim türümüz Homo sapiens gibi büyük beyinli birden fazla hominin Çin'de yaşıyordu.

Bu bölgedeki insan atalarının çok daha yaratıcı olduğunu ortaya koyan araştırma, Çin'deki erken dönem insanların uzun süre muhafazakar ve daha az gelişmiş olduğuna dair uzun zamandır süregelen görüşe meydan okuyor.

Hakemli dergi Nature Communications'ta yayımlanan çalışmanın yazarlarından, keşif ekibinin lideri Shixia Yang, "Araştırmacılar, Afrika ve Batı Avrupa'daki homininler önemli teknolojik ilerlemeler sergilerken, Doğu Asya'dakilerin daha basit ve muhafazakar taş alet geleneklerine bağlı kaldığını onlarca yıldır savunuyordu" diyor.

Bu bölgede yapılan en çarpıcı keşiflerden biri, Doğu Asya’da çok bileşenli alet kullanımına dair şimdiye kadarki en eski kanıtı temsil eden saplı taş aletti.

Taş bileşenlerin sap veya millerle birleştirildiği bu aletler, karmaşık planlama, ustalık gerektiren işçilik ve aletlerin performansını artırmaya yönelik kavrayışı yansıtıyor.

Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden (IVPP) çalışmanın bir diğer yazarı Jian-Ping Yue şöyle diyor:

Bu aletlerin varlığı, Xigou homininlerinin yüksek derecede davranışsal esneklik ve yaratıcılığa sahip olduğuna işaret ediyor.

Bulgular, Çin’deki eski insan atalarının 90 bin yıllık bir dönem boyunca giderek çeşitlendiğini de gösteriyor.

Bilim insanları, Xujiayao ve Lingjing'de tespit edilen bu ataların bazılarının büyük beyinli olmasının, son keşifte gözlenen davranışsal karmaşıklığa biyolojik bir bağlam sağladığını söylüyor.

Griffith Üniversitesi Avustralya İnsan Evrimi Araştırma Merkezi Direktörü Michael Petraglia, "Kazı alanından elde edilen ayrıntılı analizler, burada yaşayan homininlerin gelişmiş taş alet yapım yöntemleri kullanarak küçük yongalar ve aletler ürettiğini ve bunları çok çeşitli faaliyetlerde kullandığını ortaya koyuyor" diyor.

Dr. Petraglia, "Taş aletlerde kendini gösteren teknolojik stratejiler, hominin nüfusunun Doğu Asya'da 90 bin yıllık döneme damgasını vuran değişken ortamlara uyum sağlamasında muhtemelen kritik rol oynadı" ifadelerini kullanıyor.

Çalışma, bu erken dönem insan topluluklarının Afrika ve Avrupa'daki gruplara yakın seviyede bilişsel ve teknik yeteneklere sahip olduğuna işaret ediyor.

Dr. Yang şöyle ekliyor:

Xigou ve diğer bölgelerden elde edilen yeni kanıtlar, Çin'deki erken dönem teknolojilerin çekirdek hazırlama yöntemleri, rötuşlanan yenilikçi aletler ve hatta büyük kesici aletleri içerdiğini gösteriyor. Bu da daha önce düşünülenden daha zengin ve karmaşık bir teknolojik tabloya işaret ediyor.