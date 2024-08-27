"Rusya'nın müttefiklere karşı kasıtlı bir saldırı düzenlediğini gösteren hiçbir bilgimiz olmasa da, bu eylemler sorumsuzca ve potansiyel olarak tehlikeli"

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "Polonya, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında muhtemelen bir İHA'nın hava sahasına girdiğini bildirdi. Ukraynalı sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." sözlerine yer verildi.

Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana NATO ülkelerinin topraklarında birkaç kez Rus İHA'larının parçaları ve füzelerinin bulunduğunu belirten Dakhlallah, "Rusya'nın müttefiklere karşı kasıtlı bir saldırı düzenlediğini gösteren hiçbir bilgimiz olmasa da, bu eylemler sorumsuzca ve potansiyel olarak tehlikeli." ifadesini kullandı.

Dakhlallah, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak NATO'nun Polonya da dahil olmak üzere doğu kanadındaki varlığını önemli ölçüde artırdığını anımsattı.

Polonya dün hava sahasına, Ukrayna yönünden "tanımlanamayan ve uçan bir nesne"nin girdiğini, cismin sinyalinin daha sonra radarda kaybolduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rus ordusunun dün ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını bildirmişti. Zelenskiy, dünkü saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.