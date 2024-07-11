Biden, bugün yerel saatle 18.30 civarında NATO Zirvesi kapsamında basının karşısına çıkacak.

Haziranda rakibi Trump'la canlı yayınlanan tartışmada soruları cevaplamakta zorlanan ve söyledikleri zor anlaşılan Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu tartışmaya açtı.

Demokratların 2024 başkanlık seçimleri için aday olan Biden'ın "kenara" çekilmesi yönünde çağrıları arttı.

Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu.

Welch, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Demokratlardan Biden'a "çekil" çağrısı yapanların sayısı 9'a yükseldi.

Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini açık şekilde vurguladı.

Ukrayna'ya destek, Çin'e karşı ortaklıklar ile ittifakın savunma kabiliyetine odaklanılan zirvede, bir taraftan da gözler Biden'ın üzerinde olmaya devam ediyor.

NATO üyesi 32 lidere ev sahipliği yapan Biden'ın, bugün düzenleyeceği basın toplantısında nasıl bir performans sergileyeceğinin ise seçim yarışının geleceği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.