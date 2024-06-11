Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçundan tutuklanan Nasır Elma bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Haziran 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs bölgesine geçmek maksadıyla, önceden sahte olarak düzenlenmiş tasarrufundaki Bulgaristan pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde pasaportun Bulgaristan’dan bir arkadaşı tarafından postayla gönderildiğini, amacının önce güneye oradan da İngiltere’ye gitmek olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası veya askıda davası olmadığını belirtti. Polis, TC-KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.