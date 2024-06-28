Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya'ya ait uydunun Alçak Dünya Yörüngesi'nde parçalanmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar için güvenlik endişesi oluşturduğunu açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre, NASA, Rusya'nın hizmet dışı bıraktığı Resurs-P1 uydusunun, Dünya'nın etrafında 160-2000 kilometre aralığındaki yüksekliği ifade eden Alçak Dünya Yörüngesi'nde parçalandığını ve parçaların, ISS'deki astronotları bir saat boyunca güvenli alanlara sığınmaya zorladığını duyurdu.

NASA, Resurs-P1 uydusunun parçalarının ISS'deki astronotlar için kısa süreliğine güvenlik endişesi oluşturduğunu, bu parçaların halihazırda yörüngede bulunan uzay çöpü kütlesini artırdığını kaydetti.

Resurs-P1'in parçalarını takip eden ABD Uzay Komutanlığı da uydunun 100'ün üstünde parçaya ayrıldığını ve parçaların diğer uydular için acil tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Uydunun parçalanma sebebinin henüz belirlenmediğini kaydeden NASA ve ABD Uzay Komutanlığı, olayın dün TSİ 19.00 civarında meydana geldiğini belirtti.​​​