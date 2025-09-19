NASA, Güneş Sistemi’nin ötesinde keşfedilen onaylı gezegen sayısının 6 bine ulaştığını duyurdu.

NASA’nın Kepler ve TESS görevleriyle birlikte sayı hızla arttı. 2015’te Kepler’in 1.000’inci ötegezegeni doğrulandı, 2016’da tek bir yılda yaklaşık 1.500 keşif yapıldı. Mart 2022’de sayı 5.000’i buldu. 2025 Eylül itibarıyla bu sayı 6.000’e yükseldi.

Bulunan ötegezegenler, Güneş Sistemi’ndeki hiçbir gezegene benzemeyen çeşitlilik gösteriyor.

TRT Haber’in aktardığına göre sıcak Jüpiterler: Yıldızlarına çok yakın, birkaç günde yörüngesini tamamlayan dev gaz gezegenler.

Aşırı kısa periyotlular: Sadece birkaç saatte bir tur atan gezegenler.

Gelgitsel kilitli dünyalar: Bir yüzü sürekli kavrulurken, diğer yüzü buz gibi olan gezegenler.

Sıradışı atmosferler: Demir yağmuru ihtimali olan, köpük kadar hafif veya zehirli gazlarla kaplı gezegenler.

Çoğu keşif, geçiş yöntemi ile yapılıyor; bir gezegen yıldızının önünden geçtiğinde parlaklık azalması ölçülüyor. Bu yöntemle yaklaşık 4 bin 500 keşif yapıldı.

Radyal hız yöntemi ise yıldızın hafif sallanmasını gözleyerek 1.140 civarında keşif sağladı. Doğrudan görüntüleme ile ise şimdiye kadar 100’den az gezegen görüntülenebildi.