Mısır İçişleri Bakanlığı, eylül ayı başında bir müzeden kaybolan üç bin yıllık altın bileziğin çalındığını ve eritildiğini açıkladı.

Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bileziğin Üçüncü Ara Dönem’de MÖ 1000 civarında hüküm süren Kral Amenemope’ye ait olduğunu duyurmuştu. Üzerinde lapis lazuli taşından küresel boncuklar bulunan eser, 9 Eylül’de Kahire’deki bir konservasyon laboratuvarında yer alan kasadan kaybolmuştu.

Kayıp sonrası özel bir komite kurularak laboratuvardaki eserler incelenmiş, bileziğin fotoğrafları ülkenin havaalanı, liman ve kara sınır kapılarındaki birimlere gönderilmişti.

-Suç zinciri ortaya çıkarıldı

Bakanlığa göre hırsızlık, müzede görevli bir restorasyon uzmanı tarafından gerçekleştirildi. Eseri önce bir gümüş tüccarına satan uzman, ardından bileziğin Kahire’nin tarihi kuyumcular çarşısındaki bir atölye sahibine geçtiğini, son olarak ise altın eritme ustasına verildiğini tespit etti. Bilezik burada diğer eşyalarla birlikte eritilerek yeniden döküldü.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı, satıştan elde edilen yaklaşık 194 bin Mısır lirası (yaklaşık 4 bin dolar) gelir ise ele geçirildi.

-Büyük açılış öncesi skandal

Olay, Giza Piramitleri yakınında kasım ayında açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi’nin hazırlıkları sürerken yaşandı. Müze, ülkenin kadim mirasını dünyaya tanıtmayı hedefliyor ve Mısır turizmi için önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor.