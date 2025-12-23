İsrail'de zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), cemaatlerinden bir asker kaçağının askeri polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla başkent Tel Aviv yakınlarındaki önemli bir otoyolu trafiğe kapattı.

Kanal 12’nin haberine göre, Harediler, Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesinde hayati öneme sahip 4 numaralı otoyolu bloke etti.

Haberde, Haredilerin geçen hafta Yitzhak Revivo adlı Haredi asker kaçağının gözaltına alınmasını protesto etmek için otoyolu kapattığı belirtildi.

Revivo’nun, daha önce kendisini gözaltına almaya gelen askeri polisten, olay yerine gelen ve bir askeri polis aracını deviren protestocuların yardımıyla kaçtığı aktarıldı.

Yaklaşık bir ay önce askeri polisin gece yarısı orta İsrail’deki Ramat Gan kentinde yaşayan Revivo’yu gözaltına almaya çalıştığı belirtilen haberde, protestocuların, asker kaçaklarına yardım eden örgütler tarafından gönderilen bir mesaj üzerine olay yerine çağrıldığı ifade edildi.

Haberde, protestocuların askeri polisle çatıştığı ve bir askeri aracı devirdiği, bu sırada Revivo’nun yakalanmadan kaçtığı kaydedildi.

Geçen hafta ise askeri polis müfettişlerinin Revivo’yu evinin dışında bekleyerek tutukladığı ve asker kaçağının 17 gün hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

- Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.