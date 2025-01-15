Narenciye üreticileri sektördeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi.

“Elye Doğancı Narenciye Üreticileri Eylem Komitesi” organizasyonuyla gerçekleştirilen eylem, bugün öğleden sonra Güzelyurt Terminali Önü’nde yapıldı.

BRT’nin haberine göre, eyleme, narenciye üreticilerinin yanı sıra, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bazı CTP Miletvekilleri, ihracatçı ve üretici birliklerinden temsilciler katıldı.

“Elye Doğancı Narenciye Üreticileri Eylem Komitesi” Başkanı Mehmet Bicen, eylemde yaptığı konuşmada, narenciyede geçen yıl ihracatta yaşanan sıkıntıları yeniden yaşamak istemediklerini belirterek, sorunlarına çözüm üretilmesini beklediklerini söyledi.

Sorunların büyümesine izin vermeyeceklerini kaydeden Bicen, diyalog ve iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.