Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 45’inci yıl dönümü olan bugün mezarı başında anıldı.

Ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla saat 11.30’da Nalbantoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alan törende; saygı duruşunda bulunuldu, aile adına İsmet Özgüren, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı konuşma yaptı.

- Özgüren

Aile adına konuşan İsmet Özgüren, Nalbantoğlu’nun ölümünün 45’inci yıl dönümünde bir kez daha kabri başında olduklarını belirtti.

“Nalbantoğlu demek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden başlayıp çok partili demokratik yapıya kadar uzanan güçlü bir yelpaze demek.” diye konuşan Özgüren, bugün dönüp bakıldığında Nalbantoğlu’nun kıymetinin çok daha fazla anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Özgüren, Nalbantoğlu’nun 50 yıl önce Sağlık Bakanı’yken hayata geçirilen hastanenin bugün hala topluma amiral gemisi olarak hizmet verdiğini söyledi.

“İşte bu; öngörü, vizyon ve devlet adamlığı demek.” ifadesini kullanan Özgüren, Nalbantoğlu’nun TMT’nin kurucularından ve bir mücadele adamı olduğunu belirtti.

Nalbantoğlu’nun bu topluma hizmet veren önemli bir şahsiyet olduğunu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kurucuları arasında yer aldığını dile getiren Özgüren, “Bugün, Nalbantoğlu yaşamış olsaydı, mevcut siyasi yapımız maalesef bu kadar çürümüş, kirlenmiş ve yozlaşmış olmayacaktı.” dedi. Özgüren, Nalbantoğlu’nun bir önder ve lider olduğunu ifade etti.

Nalbantoğlu’nun toplum için önemli bir değer ve güçlü bir profil olduğunu kaydeden Özgüren, “Arzu ve niyetim, kurduğu partiden birilerinin de burada olmasıydı.” dedi ve bu yönde eleştirilerde bulundu.

- Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da, sözlerine Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu sevgi, saygı ve şükranla anarak başladı.

Nalbantoğlu’nun devrinin “şahinleri” arasında olduğunu kaydeden Bayar, “Eğer bugün bu topraklarda yaşıyorsak ve egemen bir bir devletimiz varsa, TMT’nin kurucuları arasında bulunan Nalbantoğlu’nu yad etmek zorundayız.” dedi.

“Denktaş, Nalbantoğlu ve Tanrısevdi, bu teşkilatın temelini attılar. Eğer bu teşkilat kurulmamış olsaydı, biz bugünlere gelemezdik.” diye konuşan Bayar, Nalbantoğl'nun mücadele tarihinde bir yıldız gibi parladığını dile getirdi.

Bayar, “Nalbantoğlu’nu ayrıca doktor, mücahit ve komutan olarak mücadele hayatımızda, sosyal ve siyasal yaşantımızda her zaman önder olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nalbantoğlu’nun mücadele yıllarında her yerde bulunduğunu ifade eden Bayar, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasında yer aldığını söyledi.

- Gürdallı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı da, kendi neslinin Nalbantoğlu’nu çeşitli kaynaklardan okuyarak ve büyüklerden dinleyerek tanıdığını ifade etti.

“Bize bundan sonra düşen, TMT kurucularından olan ve bir mücahit olarak gerektiğinde hayatını ortaya koyan Nalbantoğlu’nun, siyasi ve sağlık konusundaki vizyonuyla ülkeye yaptığı katkıları daha ileriye taşımaktır. Neslimizin ve bundan sonraki neslin görevi budur.” ifadelerini kullanan Gürdallı, ancak bu şekilde Nalbantoğlu gibi önderlerin ruhunun huzur bulacağını belirttti. Gürdallı, “Ruhu Şad olsun.” dedi.

- Nalbantoğlu kimdir?

1925 Mağusa doğumlu olan ve 6 Şubat 1980’de 55 yaşındayken hayatını kaybeden Nalbantoğlu, TMT’nin kuruluşunda ve toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında öncü rol oynamış, Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine damga vurmuştu.

Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin tüm sağlık altyapısında imzası olan, TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu, meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirmişti. Özel uçakla tedavi için Ankara’ya götürülen ancak kurtarılamayan Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiş, yapımında bizzat çalışmıştı.

Nalbantoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasındaydı.