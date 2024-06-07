Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün Başbakan Ünal Üstel ile görüştüklerini ancak talepleriyle ilgili bir çözüme ulaşamadıklarını; Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı aldıklarını belirtti.

Naimoğulları, görüşmede et, süt ve hayvancının korunması için ortaya koydukları taleplerin Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini ifade ederek, “Bakanlar Kurulu'ndan beklentimiz, hayvancımızı rahatlatacak kararlar almasıdır” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a görüşmeyi değerlendiren Naimoğulları, bugün Başbakanlık'ta, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmede taleplerini ortaya koyduklarını ancak çözüme varamadıklarını belirten Naimoğulları, taleplerinin Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini kaydetti.

Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı aldıklarını, eylemin araçlı olmayacağını, sürecin Bakanlar Kurulu kararına göre şekilleneceğini ifade eden Naimoğulları, hükümetten iyi niyet görmediklerini belirtti, “zamana oynuyorlar” iddiasında bulundu.

Eylem sürecinin devam edeceğini ancak o güne kadar Bakanlar Kurulu'ndan yeni açılım beklediklerini ifade eden Naimoğulları, hükümetin sadece et konusunda bir protokol istemi olduğunu ancak kendilerinin küçükbaş doğrudan gelir desteği iyileştirmesi, çiğ süt maliyetinin ortaya konması gibi diğer konularda da açılım beklediğini söyledi.