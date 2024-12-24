Üstel: Bir başbakan ve baba olarak buradayım, İktidarıyla, muhalefetiyle sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğiz
NAHİT ÖNCÜ BAŞIMIZ SAĞOLSUN TÜRKİYEM
Ergün Yahat
UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü bu sabah Türkiyede Balıkesir ilçesinde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenler ve yaralılar için taziye mesajı yayınladı. Öncü Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.
Editör: Mehmet Mehmet