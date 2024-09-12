The Irrawaddy gazetesinin haberinde, Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun, Myanmar'da şiddetli yağışlara yol açtığı belirtildi.

Habere göre, Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamada, şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sellerde, 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bazı bölgelerdeki yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı aktarılarak, afetten etkilenen yerlerde tahliye çalışmalarının yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sellerden dolayı on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, sellerin ulaşımı da olumsuz etkilediği, bazı yerleşim yerlerine araçlarla erişilemediği belirtildi.

Vietnam'da, kuzey bölgeleri etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalar nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetmişti.