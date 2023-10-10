Myanmar ordusunun kuzeyde bulunan Kaçin eyaletindeki bir köye düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 29 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Myanmar Now haber ajansına konuşan etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) Sözcüsü Albay Naw Bu, ordunun gece saatlerinde KIA karargahı yakınlarındaki sivillerin yaşadığı bir kampa hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Naw Bu, saldırı sonucu en az 29 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını ve ölenler arasında çok sayıda çocuk ve yaşlının bulunduğunu ileri sürdü.

Myanmar ordusundan ya da devlet medyasından saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.