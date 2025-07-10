Konut Edindirme Yasası uyarınca, Mutluyaka, Aslanköy, Geçitkale ve Pınarbaşı köylerinde bazı parseller kırsal kesim konut arsası kapsamına alındı.

Söz konusu parsellerin Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilçe kaymakamlıkları tarafından gereği yapılarak 50 yıllığına kiralanıp kırsal kesim sosyal konut arsası kapsamına alınmasıyla ilgili karar dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

-4 köydeki bazı parseller de kapsamdan çıkarıldı

Öte yandan Yenirenköy, Mersinlik, Türkmenköy ve Demirhan’daki bazı parseller tapu, kira, tahsis veya eşdeğere kaynaklı çeşitli pürüzler nedeniyle kırsal kesim kapsamından çıkarıldı.

Bakanlar Kurulu kararı kapsamında söz konusu yerler iskan işlerinden sorumlu bakanlığın kontrol ve yönetimine bırakıldı.