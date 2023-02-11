Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı. Mustafa Sabancı evladımız melek oldu.

Mustafa Sabancı'nın babası Mehmet Sabancı, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"Ve canımızın parçası aslan oğlumuzu da takım arkadaşlarının yanına uğurladık... Onu bedenen kaybetmenin verdiği tarifini yapamayacağımız bir acı içindeyiz fakat manevende nasıl hiç gitmemiş gibi onu yaşamaya devam edeceğimizden de bir o kadar eminiz...Arayan soran mesaj atan destek olan herkese teşekkür eder, bu ortamda cevaplayamadığım dostlarımdan özür dilerim. Beni bu cehennemde günlerdir yalnız bırakmayan hep destek olan , evladımı evladı bilen , oğlum için bir ümit deyip , sabah akşam mücadele eden can dostlarıma ne kadar teşekkür etsem asla yeterli olmayacak..."