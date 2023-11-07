“Müreffeh bir geleceğe sanat ve kültüre değer vererek ilerleyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği’nin “Altı Koro ve Dört Şef Konserleri” çerçevesinde GAÜ Spectrum’da düzenlediği 40. Yıl Cumhuriyet Konseri’ni izledi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar konserde yaptığı konuşmada, konseri düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konserde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Filistin’de yaşananlara atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, kritik bir coğrafyada bulunan ülkede barış, huzur ve güvenliğin önemine vurgu yaptı. "Türkiye Yüzyılı"nın başarılarının KKTC’ye yansımaları olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi tanıtma ve yüceltme yolunda daha müreffeh bir gelecek için sanat ve kültüre büyük değer vererek ilerleneceğini kaydetti.

4 şef, 6 koronun bulunduğu konserde, Lapta Esintileri TSM Korosu, Mesarya Belediyesi Korosu, Mesarya Belediyesi TSM Korosu, Gökkuşağı Korosu, Müzik Gönüllüleri Korosu ve Güzelyurt TSM Korosu sahne aldı.