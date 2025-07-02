MUHARREM KUŞAF’TAN ADAYLIK SİNYALİ: “HER KESİMDEN DESTEK MESAJLARI ALIYORUM”

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediyesi’nde iki dönemdir meclis üyeliğini en yüksek oy oranıyla kazanan ve aynı zamanda asbaşkanlık görevini yürüten Avukat Muharrem Kuşaf, önümüzdeki yerel seçimler öncesi ismi yeniden gündeme geldi. Bölgenin sevilen isimlerinden olan Kuşaf’ın, halk nezdindeki karşılığı ve çalışmaları nedeniyle belediye başkan adaylığı için yoğun şekilde arandığı ve farklı kesimlerden destek mesajları aldığı öğrenildi. Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz Muharrem Kuşaf, vatandaşlardan adaylık yönünde gelen taleplerin doğru olduğunu belirtti. Adaylık konusundaki soruya net bir yanıt vermese de, verdiği mesajlarla sürece açık olduğu ve yeşil ışık yaktığı gözlemlendi. Kuşaf, kamuoyunun beklentilerini ve bölgedeki ihtiyaçları dikkate alarak hareket edeceğini ifade etti. Yerel yönetim deneyimi, hukuk bilgisi ve bölge halkıyla güçlü iletişimiyle öne çıkan Kuşaf’ın adaylığına dair gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.