Yeniboğaziçi Belediyesi'nde, Başkan Katip Demir’in yıllık izine ayrılmasının ardından görevi devralan Belediye Asbaşkanı Muharrem Kuşaf, belediyenin yıllardır işgal edilen alanları ile ilgili çalışma başlattı.

Kuşaf, işgal edilen arazinin boşaltılması için verilen 15 günlük sürenin dolduğunu ve gerekli işlemlerin yarından itibaren başlatılacağını duyurdu.

Belediyeye ait bir araziye Koca Reis tarafından bungalov inşa edilerek, bu alanın bir şirkete kiralandığını ve yasadışı bir şekilde elektrik bağlandığını belirten Kuşaf, "Kamuya ait yerler, kamunun malıdır, halkın malıdır. Kimsenin yasadışı faaliyetlerine göz yummak mümkün değil" dedi.

Kuşaf, işgal edilen arazinin geri alınarak yeniden belediyeye kazandırılacağını ve bu tür yasadışı işgallere karşı kararlı adımlar atılacağını ifade etti.

Ergün Yahat