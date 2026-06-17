Açıklamaya göre ‘ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi için’ Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bir İtalyan SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılacak.

SAMP-T hakkında

SAMP-T, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştiriliyor. Kara konuşlu sistem, savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve bazı balistik füze tehditlerine karşı kullanılabiliyor.

Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı, bölgesel gerilimler nedeniyle uzun süredir NATO gündeminde. Geçmişte de müttefik ülkelerce Türkiye’ye hava savunma unsurları konuşlandırılmıştı.

Konunun 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinde de konuşulması bekleniyor.

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Türkiye’nin önemli hava üslerinden biri olmasının yanı sıra NATO görevleri ve uluslararası tatbikatlarda da öne çıkıyor.