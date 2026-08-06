AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte teklifin Meclis'e sunulması sonrası açıklama yaptı.

Güler, teklife 360 milletvekilinin imza attığını, yeni imzaların da eklenmesini beklediklerini söyledi:

“Öncelikle teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, imza sahipleri olarak DEM Parti Grubu'na, CHP Grubu'na teşekkür ediyoruz. İmzalarını eksik etmeyen HÜDA PAR ve Yeni Yol Grubu'ndan milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 360'a yakın imzayla teklifi Meclis'e sunduk.

-“CHP grup başkanvekilleri imza koydu”

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanvekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. CHP Grup Başkanvekilleri imza koydu, AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamıyla imzasını koydu. MHP tüm grubuyla birlikte imzasını koydu. Sayın Devlet Bahçeli, ilk imza sahibi olarak yer aldı."

-Komisyon cuma günü toplanıyor

Güler, Adalet Komisyonu'nun cuma günü saat 15.00'te toplanarak yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlayacağını da söyledi.

Güler'in ardından sözü alan MHP'li Feti Yıldız, "Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz." ifadesini kullandı.