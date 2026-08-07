Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle, Mekke-i Mükerreme'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyaretinde Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Suudi Arabistan: Anlaşma, kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösteriyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamasının 3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" hakkında açıklamada bulundu.

Bin Ferhan, "Bu anlaşma, 3 ülke arasındaki savunma işbirliği sürecinde önemli bir dönüm noktası olup, bölgenin güvenliğini, istikrarını tehdit eden zorluklar ve tehditlerle mücadelede için güç birliği yapma yönündeki ortak arzunun bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın "bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğini" ifade eden Bin Ferhan, "kalkınma ve refah fırsatlarının artırıldığı güvenli bir geleceğin yolunun açılacağını" vurguladı.

Bin Ferhan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın "3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini" sözlerine ekledi.