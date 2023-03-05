Gönyeli-Boğazköy anayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Melih Soykır (E-66), yönetimindeki SH 660 plakalı motosikletle Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Pınarbaşı kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve selvi ağacına çarptı. Kaza sonucu sürücü Soykır ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Yüksel (K-28) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı