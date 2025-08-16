Mormenekşe'deki yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 10.40 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Caddesindeki evinin avlusundaki kuru otları temizlik maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerini almadan ateşleyen T.D.(E-61) yangına sebep oldu.
Kontrolden çıkan ateş, evin batı kısmındaki araziye sıçrarken yangında yaklaşık 5 dönümlük arazideki kuru otlarla 43 zeytin ağacı, 37 muhtelif meyve ağacı, 70 çit selvi ve 100 metre uzunluğunda sulama hortumu yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, T.D. hakkında da yasal işlem başlatıldı.