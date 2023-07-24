Larnaka Halasultan Tekkesi karşısında, tuz gölü yakınlarında – Dromolaksia’da (Mormenekşe) yapılan arkeolojik kazılarda Bakır Devri’ne ait lüks mezarlar keşfedildiği bildirildi.

Haravgi’nin “Wissenschaft” isimli Alman bilim dergisini kaynak gösterdiği haberine göre, yeraltı mezar salonlarında pahalı taçları ve gerdanlıkları bulunan iskeletler, altından, değerli taşlardan ve fildişinden yapılmış zengin mezar hediyeleri ve adaklar bulundu. Bu nedenle kalıntıların krallara veya bölgenin elit yönetici sınıfına ait olduğuna inanılıyor.

Bugünkü Larnaka havalimanı yakınındaki bölgede 1897’de başlayan arkeolojik kazılar kapsamında Bakır Çağı’na ait ilk buluntular arasında Mısır, Miken, Girit, Sardunya ve Mezopotamya’ya ait parçalar da bulunması bölgenin antik sahiplerinin geniş kültürel ve ekonomik ilişkileri olduğunu ortaya koyuyor.