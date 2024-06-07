Kültür Sanat Kıbrıs’ın (KSK) 4 bin kişi kapasiteli “Moe Açık Hava Sahnesi” yarın basına tanıtılacak.

KSK tarafından verilen bilgiye göre 14 Haziran- 24 Eylül tarihleri arasında, tiyatro, sinema gösterisi, konser ve yarışma gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak “Moe Açık Hava Sahnesi” yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Dorana Residence’te düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Moe Açık Hava Sahnesi, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap ile Master Of Experience ve Fabric House Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Yakuboğlu’nun hayata geçirdiği Kültür Sanat Kıbrıs’ın ilk projesi olma özelliği taşıyor.

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