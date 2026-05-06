Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), çağdaş düzenlemeler olmadığı müddetçe trafikte çarpışma ve can kayıplarının devam edeceğini belirtti.

Trafik Haftası nedeniyle Odadan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çarpışmaların büyük çoğunluğunun temel nedenleri; “Yol sınıflarının tanımsız olması, hız limitlerinin bilimsel kriterlere göre belirlenmemesi ve araçların tip onayına uygun olmayan şekilde kayıt altına alınması.” olarak sıralandı.

Sürücü Hatalarını Telafi Eden Aktif Güvenlik Sistemleri (ADAS), doğru hız yönetimi, etkin denetim altyapıları ve çağdaş mevzuat uygulamalarının trafik kaynaklı can kayıplarını önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bilimsel çalışmaların, çağdaş trafik regülasyonları ile bu kayıpların yüzde 70 oranında azaltılmasının mümkün olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Araç ithalatında yaş sınırlarının kaldırılması, teknik kriterlere aykırı şekilde uygunsuz ve aşırı yüklü ağır vasıtaların trafikte kullanımına devam edilmesi, yasal olan “hatalı” yük limitleri ile ağır araçların yollarda kullanılması, elektronik denetim sistemlerinin çalışmaması veya teknik olarak yetersiz olmasının trafik güvenliğini ortadan kaldırdığı savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Özellikle araç ithalatında yaş sınırlarının kaldırılması; yalnızca bugünün değil, gelecek yıllarda trafik güvenliği için alınabilecek teknik tedbir imkân ve kabiliyetlerinin de ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Çağdaş regülasyonlar olmadığı müddetçe trafikte çarpışma ve can kayıpları devam edecektir. Bu nedenle sorunlar, sadece sürücülere ceza yazmak ile düzeltilemez.”

-“Hiçbir çarpışma tek bir nedenden değildir”

Oda tarafından yapılan incelemelere göre, trafikte kaybedilen her canın, önceden tespit edilebilecek ve önlenebilecek teknik eksiklikler içerdiği ifade edilen açıklamada, “Hiçbir çarpışma tek bir nedenden değildir. Her ölüm de çarpışma nedeniyle olmamaktadır” denildi.

Ülkede trafik konusunda “ilkellik” olduğu ve bunun acilen kaldırılması gerektiği savunulan açıklamada, ihtiyaç duyulan bilginin, Makina Mühendisleri Odası’nda mevcut olduğu ve bu trafik koşullarının devam etmesinin geçerli nedeni olmadığı kaydedildi.