Bu, Mısır'ın beş aydır süren ABD-İsrail-İran savaşında ilk kez hedef alınması anlamına geliyor.

Saldırı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı yakınlarında çatışmanın yayılmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilgili makamlarla birlikte, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin yapıldığı belirtildi.

İncelemelere göre, yangının İHA saldırısı sonucu çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı üstlenen olmadığı ve olaya ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkenin Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan İHA kalıntılarını bulduklarını ve bu saldırının ülkenin enerji sistemini etkilemediğini belirtti.

Medbuli, saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadığını, devletin tutumunun spekülasyona değil somut bulgulara dayandığını vurguladı.

Mısır'ın yaşanan gelişmeler karşısında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda önlem aldığını belirten Medbuli, Savunma Bakanlığı ile istihbarat birimlerinin süreci yakından takip ettiğini söyledi.

- Ne olmuştu?

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.

Yemen’deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz’de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.