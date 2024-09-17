Mısır’ın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Amr Mohsen Hamza, ülkesinin Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı tutumunu teyit etti.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki görev süresinin dolacak olması nedeniyle Mısır Büyükelçisi Amr Mohsen Hamza’nın, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya veda ziyaretinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hamza, görüşme sırasında Mısır’ın Kıbrıs sorunundaki ilkelere dayalı tutumunu teyit ederken Mısır-AB iş birliği ve diyaloğunda Güney Kıbrıs’ın sağladığı katkıdan da söz etti.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise görüşmede, Mısır Büyükelçiliği ile meclis ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinden dolayı Hamza’ya teşekkürlerini sundu.

Dimitriu Mısır’ın; Kıbrıs sorununda ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesi çabalarında ilkelere dayalı tutumu ayrıca Güney Kıbrıs’a sağladığı destekten dolayı derin takdirini de dile getirdi.