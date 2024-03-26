Eski futbolcularından ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) komutanlarından Erol Türker hayatını kaybetti.

Türker’in cenazesi, yarın, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türker’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Erol Türker abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Yenicami Kulübü'nün ilk kalecilerinden, çok iyi bir sporcu, milli mücadelemize bir Mücahit olarak uzun yıllar hizmet etmiş bir değerimizi daha ebedi istirahatına yolcu ediyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.