Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, kamuda görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesini öngören yasa önerisiyle ilgili açıklama yaptı. Mındıkoğlu, bu süreçteki temel hedeflerinin, siyasilerin rant kapısı olarak gördüğü, sürdürülemez yapıyı statüye kavuşturmak olduğunu belirtti.

Yasa önerisinin üzerinden menfaat ve çıkar sağlamaya çalışan kamuda örgütlü sendika temsilcileri olduğunu savunarak, bunu eleştiren Mındıkoğlu, “Öncelikle belirtmek isterim ki biz bu yola bugün çıkmadık. Konu ile ilgili mücadelemiz 2014 yılına dayanmaktadır” dedi. 2014 yılında kamuya geçici personel alımını kaldıran yasanın, sendikanın önerisi ile gerçekleştiğini belirten Mındıkoğlu, şunları kaydetti:

“Bizim burada esas murat ettiğimiz, fiilen çalışan personelin de çalışma şartlarının ve özlük haklarının düzenlenip statülerinin değişmesi, yani kadro alıp güvenceye girmeleri idi. Fakat o dönemin siyasi iradesi bu işin tek bacağını yani geçici memur olarak devlete girişin önünü almış, fiilen çalışan personel için herhangi bir statü belirleyememiştir.”

UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün, yasa önerisinin hazırlanmasına öncülük ettiğini ve bugün yeniden Meclis gündemine getirilmesini sağladığını ifade eden Mındıkoğlu, yapılan görüşmeler sonucunda, yasa önerisinin yalnızca geçici memur statüsündekileri değil, aynı zamanda sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde sunulmasını planladığını kaydetti. Mındıkoğlu, bazı kesimlerin bunu kabul etmesine rağmen, bir sendikanın buna karşı duruş sergilediğinin görüldüğünü savundu.

İlerleyen günlerde komitenin işleyişine bağlı olarak yasa önerisinin nihai şeklini alacağını ifade eden Mındıkoğlu, yasanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Mındıkoğlu, bu emekleri ve mücadeleleri, sırf kişisel menfaat uğruna ya da sendikasına üye toplamak için kendi çabalarıymış gibi gösteren, basın önünde malzeme yapan bir kesim olduğunu savunarak, bunu kınadı.