Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi öncülüğünde GAÜ Eğitim Fakültesi, GAÜ İletişim Fakültesi ve Girne Amerikan Üniversitesi- Süreki Eğitim Merkezi'nin (GAUSEM) katkılarıyla düzenlenen "Dil Bilim Çalıştayı" bugün GAÜ Kampüsü'nde başlıyor.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'nca verilen bilgiye göre, iki gün sürecek çalıştaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Can katılarak, sunum yapacak.

Çalıştay, TechnoPark Yerleşkesi'nde, bugün saat 14.00-16.00 yarın da 10.00-12. 00 saatleri arasında 'Mühendislik Fakültesi Büyük Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Çalıştay, "Dil Bilimin Temel Bilgi ve Becerilerine Güncel Yaklaşımlar, Farklı Sektörler ve Mesleklerde Entegrasyonu" konu başlıkları ile düzenleniyor.