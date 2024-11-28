Milyon pound’lar buhar mı oldu ?
HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY’IN GÜNDEME TAŞIDIĞI KAYIP MİLYON POUND OLAYI İLE İLGİLİ YENİ İDDİALAR ÜLKE GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEYE DEVAM EDİYOR.
KAYIT DIŞI PARANIN SAHİBİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GALERİCİ YURTDIŞINA UÇARKEN MİLYON POUND’LARIN DA BUHAR OLDUĞU KONUŞULMAKTA.
İDDİALARIN MERKEZİNDEKİ GALERİCİNİN YAKIN ÇEVRESİ GALERİ SAHİBİ İŞ İNSANININ OLAYA KARIŞMADIĞI VE KARA PARA İLE İLGİSİ OLMADIĞINDAN İNGİLTERE’YE GİDEBİLDİĞİ ALGISINI YAYMAYA ÇALIŞIRKEN GALERİ SAHİBİNİN LARNAKA HAVALİMANI ÜZERİNDEN GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN BİRİNE KAÇTIĞI İDDİALAR ARASINDA.
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İTHAL EDİLEN İŞ ARAÇLARI İÇERİSİNDE ELE GEÇİRİLEN KAYIT DIŞI PARA İDDİALARI KARŞISINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNÜRKEN İDDİALARIN DOĞRU VEYA YALAN OLDUĞUNA DAİR YETKİLİLERDEN DOYURUCU AÇIKLAMA GELMEMESİ OLAY İLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİNİ ÇOĞALTIRKEN AKILLARA ŞU SORULARI GETİRİYOR:
İDDİALAR DOĞRU İSE PARALAR NEREDE VE KİMİN HİMAYESİNDE ?
KAYIT DIŞI PARANIN VARLIĞI DOĞRU İSE PARALAR KİMLERİN ELİNDE BUHAR OLDU?
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞEN VE GÖNYELİ’DE ELEKTİRK DİREKLERİNİ DEVİREREK DURABİLEN VE POLİS SORUŞTURMASINA UĞRAMAYAN ESRARENGİZ KAZADAKİ BEYAZ LÜKS JİP’İN SAHİBİ KİM VE İDDİALAR İLE İLGİSİ VAR MI?