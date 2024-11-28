Milyon pound’lar buhar mı oldu ?

HALKIN PARTİSİ GENEL  BAŞKANI  KUDRET ÖZERSAY’IN GÜNDEME TAŞIDIĞI  KAYIP MİLYON POUND  OLAYI İLE İLGİLİ YENİ İDDİALAR ÜLKE GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEYE DEVAM  EDİYOR.

KAYIT  DIŞI PARANIN SAHİBİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GALERİCİ YURTDIŞINA UÇARKEN  MİLYON POUND’LARIN DA BUHAR  OLDUĞU KONUŞULMAKTA.

İDDİALARIN  MERKEZİNDEKİ GALERİCİNİN YAKIN ÇEVRESİ GALERİ SAHİBİ İŞ İNSANININ OLAYA KARIŞMADIĞI  VE KARA PARA  İLE İLGİSİ OLMADIĞINDAN  İNGİLTERE’YE GİDEBİLDİĞİ ALGISINI  YAYMAYA ÇALIŞIRKEN GALERİ SAHİBİNİN LARNAKA HAVALİMANI ÜZERİNDEN GÜNEY  AMERİKA ÜLKELERİNDEN BİRİNE KAÇTIĞI  İDDİALAR ARASINDA.

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İTHAL  EDİLEN  İŞ ARAÇLARI İÇERİSİNDE ELE  GEÇİRİLEN  KAYIT DIŞI PARA İDDİALARI  KARŞISINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNÜRKEN İDDİALARIN DOĞRU  VEYA  YALAN OLDUĞUNA DAİR YETKİLİLERDEN DOYURUCU AÇIKLAMA GELMEMESİ OLAY İLE İLGİLİ SORU  İŞARETLERİNİ ÇOĞALTIRKEN  AKILLARA ŞU SORULARI GETİRİYOR:

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi Öğretmen Ve Öğrencilerini Kabul Etti Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi Öğretmen Ve Öğrencilerini Kabul Etti

İDDİALAR DOĞRU İSE PARALAR NEREDE VE KİMİN HİMAYESİNDE ?

KAYIT DIŞI PARANIN  VARLIĞI  DOĞRU  İSE PARALAR KİMLERİN ELİNDE BUHAR OLDU?

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞEN VE GÖNYELİ’DE  ELEKTİRK DİREKLERİNİ DEVİREREK DURABİLEN VE POLİS SORUŞTURMASINA UĞRAMAYAN  ESRARENGİZ KAZADAKİ BEYAZ LÜKS JİP’İN SAHİBİ KİM VE İDDİALAR İLE İLGİSİ VAR MI?

Editör: Mehmet Mehmet