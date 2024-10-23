Aziz Gülbahar yayımladığı mesajda,, şehitlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gülbahar yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anavatanımız Türkiye’nin en önemli tesislerinden biri olan TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında 4 kardeşimizin şehit olmasını 3’ü ağır 14 kardeşimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu kalleşçe saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve Türkiye’mize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Terörden kim bir medet umuyorsa insan değildir.

Anavatanımız Türkiye kim ne yaparsa yapsın, terörizmin başını tamamen ezecek, barışçı, çağdaş gelişmesini muhakkak sürdürecektir.

Hiç kimse Türkiye’nin teknolojide, ilimde, bilimde,uzay, uçak, motor sanayiinde sağladığı ilerlemelerin önüne geçemeyecek emperyalizm ve uşakları hayal kırıklığına uğrayacaklardır.”