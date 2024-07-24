MİLLİ İRADE PLATFORMU ANA VATAN YAVRU VATAN EL ELE

Ergün Yahat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli İradeye Saygı Platformu açıklaması 2017’den beridir vatanseverlik plaketleri vatan millet bayrak ve ezan düsturunu kendine şiar eden herkese takdim etmeyi ve peygamber efendimizin de söylediği gibi insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır sözünden ilham alarak bu sene şubat ayında yapmış olduğumuz görkemli bir törenle vatanseverlik plaketlerini sahiplerine takdim ettik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İslam dünyasının birliği için Türk Birliği’nin ve beraberliğini sağlandığı için Türkiye Cumhuriyeti devletine yıllardır büyük katkılar sunduğu için en özel ve en büyük vatanseverlik ödülünü Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 50. kuruluş yıldönümünde takdim etmenin onurunu gururunu yaşadık.