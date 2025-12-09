Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün geceden beri etkili olan yağışlar nedeniyle ulaşımda yer yer bazı aksamalar yaşandığı ancak mevcut durumun kontrol altında olduğu ve sorunların kısa sürede giderilebilecek nitelikte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gece saatlerinde yoğun yağışlara bağlı olarak bazı bölgelerde su birikintileri ve taşkınlar oluştuğu, buna karşın okullardan herhangi bir olumsuzluk yönünde bildirim alınmadığı kaydedildi.