Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, İrsen Küçük Ortaokulu'nda başörtülü bir öğrencinin okula alınmaması ve Bakanlık yetkililerinin okulda bulunmasıyla ilgili basında yer alan haberlere yönelik açıklama yaptı. Şirket, bazı basın yaygın organlarında ve sendika açıklamalarında İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan durumun çarpıtıldığını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin durumu yerinde gözlemlemek amacıyla bu sabah okulda görevlendirildiğini belirten Şirket, “Başörtüsüyle geldiği için öğrencinin okula alınmadığı tespit edildi. Okulda bulunan Bakanlık yetkilileri, çocuğun okula alınmasını talep etti ancak KTOEÖS Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı öğretmenler tarafından reddedildi. Bunun üzerine Bakanlık yetkilileri, Okul Müdürü ile sohbet ederek, yaşanan durumu ele alıp istişare etti.” ifadelerine yer verdi.

“Sendika yetkilileri, bir grup öğretmen ve basınla birlikte Okul Müdürü'nün odasına baskın yapar şekilde girmişlerdir. Sendika üyeleri, Bakanlık yetkililerini odadan yetkisiz bir şekilde çıkarmaya çalışmıştır.” diyen Şirket, bunun üzerine Bakanlık yetkilileri ve sendika yetkilileri arasında yaşanan gerginlik esnasında Okul Müdürü'nün fenalaştığını kaydetti.

Bazı basın yayın organlarının ve sendikanın yaptığı açıklamanın tamamen asılsız olduğunu belirten Şirket, Bakanlık yetkililerinin hiçbir şekilde baskı veya müdahale eyleminde bulunmadığını dile getirdi.