Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Yeditepe Üniversitesi arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, 2024-2025 akademik yılı başvurularında, KKTC uyruklu 101 öğrenci, 11 fakülte ve 51 programda tam burslu eğitim alma hakkı elde edecek. Bu bölümlere yapılan başvurular ise yalnızca GCE A Level sonuçlarına göre değerlendirilecek.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde imzalanan protokole, Bakan Çavuşoğlu ile T.C. Yeditepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün imza koydu.

İmzalanan protokolle KKTC uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul mevzuatı çerçevesinde, Yeditepe Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans programlarında tam burslu olarak öğrenim görmeleri hedefleniyor.

- “Ülke gençliğinin önünü açacak iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, T.C. Yeditepe Üniversitesi tarafından Kıbrıslı Türk öğrencilere sunulan bu imkandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Böylesine gelişmiş bir üniversitenin kampüsünde eğitim alacak olan öğrencilerimiz için çok önemli bir fırsat yaratıldı." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Yeditepe Üniversitesi arasında kurulan iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Çavuşoğlu, ülke gençliğinin önünü açacak ve yeni fırsatlar yaratacak iş birliklerine imza atmaya devam edeceklerini belirterek, gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak adına iş birliği protokollerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

"Türkiye’de birçok alanda öncü, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi gençler yetiştirmeyi hedefleyen T.C. Yeditepe Üniversitesi ile imzalanan bu protokol, hem ülkemiz hem de öğrencilerimiz adına memnuniyet vericidir." şeklinde konuşan Çavuşoğlu, imzalanan protokolün öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, protokolün gerçekleşmesine katkıda bulunan T.C. Yeditepe Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.