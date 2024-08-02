Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi’nde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İstanbul Üniversitesi adına Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken tarafından imza konulan protokolle, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, İstanbul Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılacak ve KKTC uyruklu öğrencilerin, İstanbul Üniversitesi lisans programlarında öğretim görmesi için iş birliği yapılacak.

Protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından belirlenen kontenjanlara müracaat eden öğrencilerin akademik değerlendirmeleri, yine Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından yapılacak ve daha sonra, yapılan akademik değerlendirme sonuçları İstanbul Üniversitesi’ne bildirilecek. İstanbul Üniversitesi ise nihai değerlendirmeyi yapıp, kayıt hakkı kazanan öğrencilere ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesine gerekli bilgilendirmeleri yapacak.

-Çavuşoğlu

Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imzalanan protokolle iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attıklarını söyledi.

“Öğrencilerimizin Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nde eğitim alma fırsatı bulacak olmaları bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Bu iş birliği ile öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceklerine ve ülkemize katkı sağlayacak bireyler olarak yetişeceklerine inanıyorum.” diyen Çavuşoğlu, ülke gençliğinin önünü açacak ve fırsatlar yaratacak bu tür iş birliklerine imza koymaya devam edeceklerini vurguladı.

Ülke gençlerine destek vermek, onları motive etmek ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için adımlar attıklarını belirterek, Kıbrıslı Türk öğrencilere İstanbul’da eğitim alma fırsatı sağlayan İstanbul Üniversistesi'ne ve Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’a teşekkür eden Çavuşoğlu, imza konulan protokolün Kıbrıslı Türk öğrencilere ve İstanbul Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

-Güldiken

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken de konuşmasında, İstanbul Üniversitesi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelecek öğrencileri en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

KKTC’den gelecek öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’ne değer katacağını ve onlara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Güldiken, imzalanan protokol ile KKTC'li öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat yaratıldığını ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlandığını belirtti.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Güldiken, anlamlı ziyaret için Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

-Çavuşoğlu “Belgelerle Kıbrıs” sergisini gezdi

Bakan Çavuşoğlu, protokolün imzalanmasının ardından İstanbul Üniversitesi’nde yer alan “Belgelerle Kıbrıs” sergisini gezdi.