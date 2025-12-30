Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖDAK üyeleri, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ile yükseköğretim müfettişleri katıldı.

Toplantıda, yükseköğrenimin geleceği, üniversitelerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ayrıntılı şekilde ele alındı. Yükseköğretim kapsamında bazı mevzuatların güncellenmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’ın yenilenen yapısıyla yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

YÖDAK ile Bakanlık arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizen Çavuşoğlu, yükseköğretimin kalitesini, niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

-Hocanın

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın ise çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkati çekerek, etkili sonuçlar almanın en iyi ve doğru yolunun Bakanlık ile iş birliği ve istişare halinde olmaktan geçtiğini vurguladı.