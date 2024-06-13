Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Trabzon'da resmi temaslarda bulunuyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ile birlikte gittiği Trabzon'da, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay tarafından karşılandı.

-Vali Yıldırım ile görüşme

Trabzon ziyareti çerçevesinde resmi temaslarına KKTC Trabzon Konsolosluğu’nu ziyaret ederek başlayan Çavuşoğlu, ardından Trabzon Valiliği’ni ziyaret ederek, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile görüştü.

Çavuşoğlu, Vali Yıldırım ile yaptığı görüşmede; KKTC uyruklu öğrencilerin Trabzon Üniversitesi’nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim almalarına imkân yaratılması için Trabzon’u ziyaret ettiklerini söyledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise, Trabzon şehri ile ilgili bilgiler vererek, şehrin güvenli ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu anlattı.

Yıldırım, KKTC uyruklu öğrencilerin Trabzon şehrinde öğrenim görme imkanlarının önünün açılmasından, öğrencileri Trabzon’da görecek olmaktan ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

-Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç’i ziyaret…

Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Trabzon Valiliği’nden ayrıldıktan sonra, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i de makamında ziyaret etti.

Genç, görüşmede yaptığı konuşmada, Trabzon'un öğrencilerin günlük yaşantılarını keyifli ve konforlu bir şekilde geçirebilecekleri bir şehir olduğunu belirterek, gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını, çevre düzenlemeleri ve yeşil alanlarla öğrencilere huzurlu ve güvenli bir ortam sunulduğunu, ayrıca öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadığını ifade etti.

Trabzon'un bir öğrenci şehri olduğuna vurgu yapan Genç, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı heyetinin Trabzon'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli birlik ve beraberliği çok önemsediğini belirten Genç, KKTC'li öğrencilerin Trabzon’a gelmesinden ve burada eğitim alacak olmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Trabzon’a gerçekleştirdikleri ziyareti çok önemsediklerini belirterek, “Bizim hayatımız Karadeniz insanıyla geçiyor. Söylenenlerden değil, yaşadıklarımızdan tanıyoruz Karadeniz insanını. Dokusu bizim ülkemizle çok uyumlu. Öğrencilerimizin bu şehirde eğitim almasını çok önemsiyorum.” dedi ve Karadeniz'e ve Karadeniz insanına duyduğu yakınlığı belirtti.