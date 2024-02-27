Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, asayiş konusunda güncel konuşma yaptı.

Solyalı, güvenlik konusunun hükümet tarafından öncelikli gündem konusu yapılmadığını söyleyerek, ihraç edilen kişilerin sayısına değindi.

Ülkeye girişinin ardından kişinin vize süresinin dolduğuna ilişkin takibin nasıl yapıldığını soran Solyalı, bu bilgiyi hangi kurumun takip ettiği konusunda bilgi talep etti.

Solyalı, 2023’te Başsavcılığın 30 bin ceza davası açtığını söyleyerek, uyuşturucunun işlenen suçlarda birinci sırada olduğunu, 2024’te ise iki aylık sürede 25 şiddet olayı gerçekleştiğini, 65-70 kişinin buna bağlı tutuklandığını belirtti.

KKTC ismi kullanılarak ülkede organize suç örgütlenmesinin var olduğunu tespit eden raporlar bulunduğunu iddia eden Solyalı, silah ruhsatı verilmesine yönelik sorusunun yanıtlanmadığını söyledi.

Öğrenci vizesiyle ülkeye gelen ancak öğrenci olmayan kişilere engel olunması gerektiğini dile getiren Solyalı, bu kişilerin kaçak yollarla güneye geçtiğini, takibinin de yapılmadığını ileri sürdü.

Solyalı, polisin eksik kadroyla çalıştığı bir dönemde münhalsiz ve sınavsız şekilde işe alımlar yapıldığını iddia etti.

“Denetlemekten ve denetlemeden uzak bir sistem yaratma peşindesiniz bu da sokağa suç olarak yansıyor ve toplumu huzursuz ediyor” diyen Solyalı, güvenlik yönetimine ilişkin planın ne olduğunu, hangi önlemlerin alınacağını sordu.

-Şahali

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “siyasi müsilaj ve hükümet ” konusunda güncel konuşma yaptı.

Asayiş problemlerine değinen Derya, hükümetin tedbir almadığını söyleyerek, ülkede aylardır yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik gibi konuların konuşulduğunu belirtti.

Derya, dünyanın gündeminin ise farklı olduğunu, Avrupa Merkez Bankasının enflasyonun düşmeye başlaması konusunda açıklamaları bulunduğunu söyleyerek, enflasyonun nedenlerine ilişkin çözüm çağrısı yapıldığını ifade etti.

Enflasyonun doğru rakamlarla ücretlere yansıtılması üzerine çalışma yapılması gerektiğini, bilimsel bilgilerin saklandığını iddia eden Derya, G 20 zirvesine değindi.

Derya, dünyanın yapay zeka potansiyeli, iklim değişikliği gibi konuları konuştuğunu KKTC’de ise sahte diploma, liyakatsiz atama, siyasi müdahale gibi konuların konuşulduğunu söyledi.

Hızlı ve izinsiz şekilde üniversitelerin açıldığını ileri süren Derya, “Üniversite alanı birilerinin kara para akladığı bir yere mi dönüşüyor” diye sordu.

Derya, üniversitelerin hangi yıl açıldığı, sahipleri, mütevelli heyetleri, kampus adresleri gibi sorularla ilgili Meclis bilgisine getirilmek üzere rapor hazırlanması gerektiğini söyleyerek, Kur'an kurslarına ilişkin denetim konusunda neler yapıldığını sordu.

Sahte diploma, zeytinyağı gibi olayların denetimsizlik nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Derya, Yeşil Hat Tüzüğü’nün de “milliyetçilik nedeniyle kullanılmadığını” iddia etti.

Türkiye’nin F-16 konusunda uzlaşılar yaptığını, Mısır ve Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Derya, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türkleri muhatap almadığını Türkiye ile konuştuğunu ileri sürdü.

Siyasi müsilajın deniz salyası anlamına geldiğini söyleyen Derya, “Bu hükümetin siyasi bir müsilaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğuş Derya’nın taraflı olarak görüşlerini paylaştığı açıklamalarının herhangi bir araştırmaya dayanmadığını, usulsüzlüğün “sağcısı solcusu olmayacağını” dile getirdi.

Sahte diploma konusunda polis müdürüyle de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, polisin araştırmasını tamamlamasından sonra Bakanlığın da sürece dahil olacağını söyledi.

Ülkenin genç bir cumhuriyet olduğunu yasalarda değil denetimde eksiklikler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, denetime gereken altyapıyı kurma noktasında ihmal bulunduğunu belirtti.

Din kurslarıyla ilgili TC Büyükelçiliğinin görev yürüttüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, böyle bir kanaate nasıl varıldığını sordu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinin eğitimle ilgisi olmadığını, bakanlıkla ve eğitimle ilgili bir iş yapmadığını dile getiren Çavuşoğlu, cami hocalarıyla ilgili koordine yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, din eğitimi konusunun bakanlık kontrolünde olması gerektiğini, bu eğitime vatandaştan talep olduğunu, ülkenin değişe nüfus yapısı içinde bu taleplerin bulunduğunu ifade etti.

İzin alınarak din kursu yapılması noktasında adım atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, denetim için müfettiş kadrosunun artırıldığını, yaz kurslarının bakanlık kontrolünde okulda olması gerektiğini düşündüğünü söyledi

Hükümetin aşağı çekilmesiyle muhalefetin yukarı çıkarılamayacağını belirten Çavuşoğlu, bazı din kurslarının kapatıldığını ve kontrollerin de devam ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, talep karşılanmazsa kişilerin farklı noktalara gittiğini, 18 yaş altındaki kişilerin barınacağı yurtları çalıştırma izninin sadece bakanlıkla sınırlı olduğunu ifade etti.

“Demokratik, laik, özgür devlette sınırsızca konuşma hakkına sahipsiniz. Düşüncenize katılamasak da engelleme düşüncemiz yoktur. Siz de sizin gibi düşünmeyenlerin düşüncesine saygı duyun” diyen Çavuşoğlu, KKTC’nin kurumları, yasaları, yargısı ve yürütmesiyle var olduğunu, bu kurumlara güvenilmesi gerektiğini belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin muhatapları olduğunu ancak amirleri olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, elçiliğin amirleri olmadığını devletin kendi makam ve temsilcileri ile yönetildiğini belirtti.