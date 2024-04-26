Türk Dünyası Parlamentoları Dış İşleri Komisyonları Toplantısı için Azerbaycan’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova tarafından kabul edildi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile toplantı için Bakü’de bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komitesi Başkanları da yer aldı.

Yasemin Öztürk, görüşmede yaptığı açıklamada Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC’nin Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Karabağ’da elde edilen zaferin kendileri için de büyük bir zafer olduğunu kaydetti.

5 Nisan’da Milli Meclis’te Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmasının onaylanmasını tarihi bir olay olarak niteleyen Öztürk, “Dostluk grubunun kurulması nedeniyle şahsınızda milli meclis başkanı olarak size ve değerli vekillerinize cumhuriyet Meclisi Başkanımız Zorlu Töre ve tüm milletvekillerimiz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” dedi.

Komite Başkanı Öztürk ve komite üyesi Ongun Talat bugün, konuk ülke heyetleriyle birlikte, 28 yıl sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından geri alınan Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa kentini ziyaret edecek.