Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı S.C.(E) ile MİK personeli Y.A.(K) bugün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar aleyhinde “rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı para alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunuyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, zanlılara bir gün tutukluk verildi.

- Polis olguları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Şayan Ergülen ve sanık avukatları hazır bulundu.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, zanlı S.Ç’nin 11 Kasım 2022 ve 20 Kasım 2023 tarihleri arasında, ihalelere katılacak olan şirketlere ihale öncesinde bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 sterlin rüşvet aldığını ifade etti.

Tahkikat polisi, meseleyle ilgili olarak zanlının 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendisine para verileceği yönünde telkinde bulunduğunu aktardı.

Tahkikat polisi, zanlının yine 2025 yılı içerisinde görevde olduğu süre zarfında Sağlık Bakanlığı’nın açtığı bir ihaleye girecek olan başka bir şirkete de çekilmesi halinde para verileceğiyle ilgili telkinde bulunduğu yönünde gönüllü ifadenin mevcut olduğunu aktardı.

- Meseleyle ilgili dört ifade alındı

Merkezi İhale Komisyonu’nda görevli zanlı Y.A’nın ise 2023 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Sivil Savunma’nın temizlik ihalesine katılacak olan bir şirkete ihale dosyası hazırladığını, firmanın ihaleyi kazanmasını sağladığını ifade eden tahkikat polisi, zanlının 150 bin TL rüşvet talep ettiğini, söz konusu paranın 50 bin TL’sini kendisine, 100 bin TL’yi de zanlı S.C’ye verdiğine dair ifadelerin mevcut olduğunu aktardı.

Meseleyle ilgili dört ifade alındığını belirten tahkikat polisi, zanlıların evinde arama yapıldığını kaydetti.

Zanlı S.C’ye ait bir adet cep telefonu, diğe zanlı Y.A’ya ait iki adet USB bellek, üç adet laptop ve bir adet cep telefonu ve muhtelif evrakın emare olarak alındığını kaydeden tahkikat polisi, tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.